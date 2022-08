Dónde ver los partidos de hoy, lunes 8 de agosto: canales de TV y streaming

Se acabó la primera semana de agosto. Pero eso no quiere decir que los deportes también hayan culminado. Por ejemplo, los partidos de fútbol continúan. Y en esta nota conocerás los encuentros que se disputarán hoy lunes 8 de agosto y que podrás ver por TV y por streaming.

La Championship de Inglaterra continúa

La segunda división de Inglaterra ya va por su segunda fecha. Y este lunes se cerrará con el partido de dos cuadros históricos: West Bromwich Albion vs. Watford. El equipo local está en la obligación de ganar, mientras que el cuadro visitante buscará los tres puntos para sumirse a la cima de la tabla. El encuentro lo podrás ver por ESPN y Star Plus a las 2 de la tarde.

La Copa Italia

Este lunes se dará inicia a uno de las copas domésticas más importantes de Italia. Nos referimos a la Copa Italia. Y uno de los partidos más interesante será el que disputen el Genoa vs. el Benevento, exequipo del peruano Gianluca Lapadula. El cotejo lo podrás ver por ESPN y Star Plus a las 10:35 de la mañana.

Partidos para hoy lunes 8 de agosto

Genoa vs. Benevento

Torneo: Copa Italia

Hora: 10:35 a.m.

Canal: ESPN y Star Plus

Albion vs Liverpool FC

Torneo: Campeonato Uruguayo

Hora: 12:50 p.m.

Canal: ESPN y Star Plus

Fenerbache vs Umraniyespor

Torneo: Campeonato de Turquía

Hora: 13:35 p.m.

Canal: ESPN y Star Plus

West Bromwich vs. Watford

Torneo: Championship

Hora: 13:55 p.m.

Canal: ESPN y StarPlus

Gualaceo vs 9 de Octubre

Torneo: Liga de Ecuador

Hora: 18:50 p.m.

Canal: ESPN y Star Plus

Curitiba vs Santos

Torneo: Seria A de Brasil

Hora: 17:50 p.m.

Canal: ESPN y Star Plus

Tigre vs Rosario Central

Torneo: Liga Argentina

Hora: 17:50 p.m.

Canal: ESPN y Star Plus

Huachipato vs Unión La Calera

Torneo: Liga de Chile

Hora: 16:30 p.m.

Canal: TNT Sports