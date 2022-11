Dunga sobre Brasil en el Mundial Qatar 2022: “Es la gran favorita"

Carlos Caetano Bledorn Verri, más conocido en el mundo del fútbol como ‘Dunga’, sabe lo que es levantar la Copa del Mundo. El exjugador campeonó con Brasil en el Mundial Estados Unidos 1994. El entrenador de la selección brasileña campeona de la Copa América 2007 se animó a dar su predicción para el Mundial Qatar 2022, además de lo que piensa sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Dunga ve a Brasil favorito en el Mundial Qatar 2022

En una entrevista con TUDN, el exentrenador de la selección brasileña se animó a destacar a los jóvenes de la ‘verdeamarela’ como Vinicius Junior y Antony. Asimismo, cree que la selección es un conjunto que puede trabajar sin depender de alguien en especial.

“Están saliendo jugadores jóvenes muy importantes que hacen la diferencia; Vinicius, Paquetá, Antony, jugadores que en ciertos momentos de un partido pueden decidir. No dependemos de uno o dos jugadores, esa es la verdadera Selección de Brasil, cuando tiene muchos jugadores capaces de definir un partido en segundos, por eso es el gran favorito para este Mundial”, señaló el exentrenador del 'Scratch'.

Dunga habló sobre la Selección Argentina, Messi y Cristiano Ronaldo

Por otro lado, Dunga se animó a dar palabras a la Selección Argentina, destacando que ve cómo los dirigidos de Scaloni han cambiado de mentalidad, y se encuentran en un buen momento. Por otro lado, destacó que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen jugando al máximo nivel a pesar de los años.

“Argentina salió muy bien estos dos últimos años. Hace tiempo que Argentina no jugaba, no se divertía Messi, cuando entraba en el campo no se sentía esa imposición. Ahora ha cambiado, viene siempre en un mismo ritmo (…) Son jugadores que a 10 años mantienen el mismo nivel, cuando piensas que están terminados resurgen nuevamente con una condición excepcional. Cristiano Ronaldo con la edad que tiene, ha jugado en varios equipos y hace diferencia; Messi de la misma forma, cada año viene más fuerte y hace cosas magníficas”, indicó 'Dunga'.