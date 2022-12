Edu Aguirre de 'El chiringuito' hartó de Lionel Messi: “Me aburre mucho”

Lionel Messi es el centro de atención del mundo futbolero hoy por hoy. Su gran desempeño en el Mundial de Qatar 2022 ha recibido millones de halagos por haber llevado a la Argentina a una nueva final mundialista, pero no todos parecen compartir la misma opinión.

Lee también: Francisco 'Lobo' Carrasco feliz por la victoria de Argentina en las semifinales

El comentarista del programa deportivo español El Chiringuito de Jugones, Edu Aguirre, indicó que le “aburre” los elogios a Messi e indicó que gran parte de la prensa internacional “quiere lavarle la cara” al jugador para que Qatar 2022 sea “el Mundial de Messi”.

Cansado de Messi

“Me aburre (Lionel) Messi. Me aburre mucho. Te lo digo de corazón. En la argentina, en todos los periódicos, en la prensa, en todas las audiciones. Es un lavado de cara para que sea el Mundial de Lionel Messi y la verdad que aburre. “Porque es el mejor pase que se ha dado en la historia de los mundiales”, y cada penal que anota Messi es ya “una leyenda” porque ha marcado un penal. Y si dice “bobo, mirá para allá” es porque está concentrado de maravilla, porque es el Messi “Maradoniano”, disparó el periodista ibérico.









🔥@EduAguirre7 'ESTALLA' contra 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈:



💣"𝐌𝐄 𝐀𝐁𝐔𝐑𝐑𝐄𝐍 𝐌𝐔𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐀𝐋𝐀𝐁𝐀𝐍𝐙𝐀𝐒"



😳"Tranquilidad: la caída puede ser mayor".



📺#ChiringuitoMessi📺 pic.twitter.com/ecOp9XULQR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2022

“La caída puede ser mayor”

Edu Aguirre indicó que, si Messi ganase el Mundial de Qatar 2022, no cambiará la opinión de aquellos que consideran a Diego Armando Maradona el mejor de todos los tiempos por encima del delantero del París Saint Germain.

“Y para los que consideran que Maradona es mejor que Messi, les da igual si él gana el Mundial, no va a cambiar la opinión. Yo creo que este mundial no va a cambiar tanto porque Messi es grandísimo. Pero me aburre la adoración continua de aquellos que le dicen Dios. Me agota que no haya una sola crítica y que todo parezca maravilloso”, subrayó.

Lee también: Periodista se sale del libreto y le dedica sentidas palabras a Lionel Messi: "Marcaste la vida de todos"

Finalmente, lanzó una advertencia a todos los argentinos y aquellos hinchas de Lionel Messi y la selección de la Argentina. “Digo una cosa: tranquilidad, porque la caída puede ser mayor. Parece que Argentina ha ganado el mundial. La caída puede ser mayor”, sentenció.