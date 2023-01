Edu Aguirre sobre el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "Ni se lo planteó"

La llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí ha generado polémica en los medios deportivos. En España, todavía se debate si el portugués hizo bien en fichar por el club asiático o debió quedarse en Europa y jugar en un club importante.

Cristiano Ronaldo tuvo opciones de varios equipos de Europa

En el programa El chiringuito de jugones, Edu Aguirre habló sobre las opciones que tuvo Cristiano Ronaldo para elegir su futuro. Recordemos que el periodista tiene una muy buena relación con el jugador, por lo que maneja información de primera mano sobre el ex Real Madrid.

Edu Aguirre indicó que el luso tuvo varias ofertas de varios equipos de Europa, pero que él prefirió optar por partir a Arabia. Por esta razón, Cristiano Ronaldo firmó su vínculo con el Al Nassr por dos temporadas.

En lo único que fue preciso el periodista es que, por parte del Barcelona, nunca recibió una oferta. “Sí, hubo ofertas, el Barcelona no habló con él, pero no puedo decir los nombres. Ha habido ofertas de España y ha habido ofertas de varios clubes de Europa”, explicó el periodista deportivo.

Cristiano Ronaldo no quiso volver al Real Madrid

Otro tema del que se habló fue sobre los entrenamientos que realizó en las instalacione del Real Madrid y sobre los rumores de un posible regreso al club, del que fue el máximo goleador de su historia.

“Ni se lo planteó. Sabía que no existía esa posibilidad por que el Real Madrid no quiere y él tampoco se lo planteó. Cristiano no ha hablado con Florentino, nadie del entorno de Cristiano habló con el entorno del Real Madrid”, expresó Edu Aguirre.

Finalmente, confesó que el portugués es madridista, pero que sabía que esa posibilidad de regresar al Real Madrid estaba cerrada por completo.

❌ 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐲 𝐬𝐮 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃: 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈𝐑𝐀.



👐 "El club no quiere y él no se lo planteaba".



Toda la verdad, con @EduAguirre7 en #ChiringuitoCristiano. pic.twitter.com/8CDNJEXzhW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2023