Edu Aguirre sobre la derrota del Real Madrid: "Yo no recuerdo a un Barcelona tan mediocre"

La última derrota del Real Madrid ante el Barcelona por la Copa del Rey generó debate en El chiringuito.

El más molesto de todos fue Edu Aguirre, quien expresó su descontento y preocupación. El periodista opinó que los Blancos debieron haber ganado el partido frente a los catalanes. Igualmente, consideró que desperdiciaron varias ocasiones de gol.

El descontento de Edu

El periodista español Edu Aguirre no encontraba lógica a lo que se vio en el Santiago Bernabéu. "Muy raro todo. O sea, nos ha ganado el peor Barça de los últimos años. Yo no recuerdo a un Barça tan mediocre", fueron sus primeras palabras en el programa.

"El Madrid no ha sabido entrar el último pase. No ha sabido. No creo que el Real Madrid haya jugado mal del todo. Lo que pasa es que, si Vinicius no puede con Araujo, hay que decirlo, y Benzema no está al 100 por 100, hay que decirlo. Y el Madrid depende ofensivamente de Vinicius y de Benzema. No hay más.", agregó Edu. Ante ello, recomendó al jugador brasileño que cambie de banda luego de no poder superar al defensor charrúa.

De igual manera, compartió su opinión sobre los catalanes. "El Barcelona, pues ha jugado así... El Madrid ha ganado así a veces, cerrándose, anotaron un gol y a casa.... Pero si faltan los tres jugadores más importantes no es una excusa para jugar así", comentó el madrileño.

"No es una excusa cuando llevas vendiendo durante años que, desde los infantiles, les enseñas a los jugadores del Barça de la cantera a jugar de una manera determinada. Cuando llevas vendiendo que, pase lo que pase, lo que importa es el balón. Cuando llevas dando clases de filosofía y ADN Barça, y de ser el único club en el mundo que siempre prioriza el mismo estilo", puntualizó Edu Aguirre.

