Josep Pedrerol sentencia al Barcelona si pierde el Clásico: “Si gana el Madrid, el Barcelona no se lleva la Liga”

¡Vida o muerte! El Real Madrid recibe este jueves 2 de marzo al FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rwey.

Ante esto, el conductor de El chiringuito, Josep Pedrerol, aseguró que los azulgranas están obligados a ganar si quiere seguir su lucha por la Liga Española.

El Clásico de las tensiones

El cuadro blaugrana sueña con volver a sus épocas de triunfo. Con siete puntos de ventaja en la cima de la Liga Española, buscará eliminar a una escuadra Merengue que quiere ganar el primer Triplete de su historia.

Esta situación no fue indiferente para el conductor del programa El chiringuito, Josep Pedrerol, quien lanzó un duro pronóstico en caso pierda el FC Barcelona.

“El clásico de mañana me parece clave por muchas cosas. Si gana el Barza, está diciendo ‘Voy a por el triplete’, y si gana el Madrid, le están diciendo a Xavi: ‘Xavi, no vas a ganar nada’. Si el Madrid gana mañana, el Barza no gana ni la Copa del Rey ni la Liga Española. Creo que, si el Madrid gana mañana, el Barca cae. Es lo que yo pienso”, mencionó Pedrerol.

Dura editorial de Josep

Las polémicas declaraciones de Xavi Hernández sobre el favoritismo del Real Madrid previo al Clásico trajeron críticas. Josep Pedrerol dio a conocer su crítica contra la postura del actual DT del FC Barcelona.

“Según Xavi, el Madrid es el favorito porque ganó LaLiga y la Champions. El favorito será el que ganó la Supercopa en el mes de enero, el que lleva siete puntos de ventaja en LaLiga. Y ese es el Barça. Queda claro que Xavi quiere quitar presión a los suyos. ¿De verdad a un jugador del Barça hay que quitarle presión? Si un futbolista del Barça no soporta la presión, no merece jugar en el Barça”, dijo en su editorial el conductor de ‘El Chiringuito’.

😳 "Si el MADRID GANA EL CLÁSICO... el BARÇA NO SE LLEVA la LIGA" 😳



☕ "Se diluirá como un azucarillo"



📌 ¿Estás de acuerdo con @jpedrerol en #ChiringuitoClásico? pic.twitter.com/DGsSe58VRZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2023