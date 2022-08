El año pasado, Lionel Messi partió del FC Barcelona con destino al PSG de Francia. El delantero argentino puso fin a su relación con el club blaugrana después de 20 años y al marcharse dejó números realmente impresionantes registrando un total de 778 partidos disputados, 672 goles, 265 asistencias y no sólo eso, también obtuvo 35 títulos con el equipo que lo vio crecer.

Por otro lado, cuando 'La Pulga' llegó a las filas del ‘Barca’, Ronaldinho tenía la camiseta número 10, por lo que el astro gaucho no pudo utilizarla desde sus inicios. Sin embargo, cuando el jugador de origen brasileño dejó el club culé, el encargado de llevar la “10” sería nada más y nada menos que Leo Messi.

¿Cómo le dio Ronaldinho la camiseta número 10 a Messi?

Hace unos años, ambos fueron protagonistas de un documental navideño hecho para ‘Barca TV’, fue ahí en donde aprovecharon en contar diversas anécdotas sobre el tiempo que jugaron juntos.

Una de ellas es sobre cómo ‘Dinho’ decidió dejarle la camiseta número 10 a Lionel Messi. El jugador del PSG reveló que cuando el brasileño supo que abandonaría el club catalán, automáticamente se imaginó a Messi con la ‘10’.

"Antes de irse venía de unos meses que venían pasando cosas, tenía en la cabeza que se iba y un día me dijo que me quedara con su número. La acepté y la cogí sin pensar en lo que había hecho él previamente con esa camiseta, sino no la hubiese cogido", reveló Leo.

Además, Leo compartió lo que le dijo Ronaldinho antes de irse y heredarle la diez. "Ahora que yo me voy, esta camiseta la empezás a usar vos". Asimismo, el argentino sostuvo que le hubiera gustado compartir más años en cancha con el brasileño.

Así contaba Messi cómo Ronaldinho le dejaba la 10 tras uno de sus últimos entrenamientos en Barcelona. El resto es historia.



El día que Messi empezó a usar la ‘10’

Fue en la temporada 2008/2009 cuando Lionel Messi con tan sólo 21 años comenzó a portar la camiseta número 10 del FC Barcelona.