ElZeein confesó sentirse presionado de ser el streamer número uno en Perú: "No es fácil, requiere estabilidad emocional"

Andy Dante Merino Ramirez, o más conocido en el mundo del streaming como ElZeein, es el streamer peruano número uno en la plataforma de Twitch. Andy es una de las primeros que comenzó a poner el nombre de nuestro país en las principales plataformas de streaming.

ElZeein se presentó en 'Nos dicen gamers'

Luego de varios años de trabajo, el fruto de su esfuerzo se ha visto recompensando, siendo señalado como el número uno en Perú. En una reciente entrevista para el podcast Nos dicen gamers, el streamer se refirió a su trabajo y el significado de ser considerado como el mejor.

“Soy el número uno según estadísticas o media y eso es un gran problema porque el uno siempre recibe más presión. La gente espera más del número uno que del número dos o que del número tres”, declaró Andy para el podcast.

A pesar de toda la presión que se genera por ser el número uno, ElZeein confesó que no le gustaría dejar de serlo. “Sería ser conformista de mi parte, sería ser mediocre y no es que yo esté queriendo ser todo el tiempo el número uno, no es algo que yo esté buscando constantemente”, expresó.

ElZeein confesó que no es fácil ser el número uno de Perú

Asimismo, ElZeein indicó que no cualquier podría ser el mejor debido a que eso obliga a tener una estabilidad emocional importante. “Está bien ser el número uno. Ser el número uno no es fácil, requiere mucha estabilidad emocional y no cualquiera podría afrontar eso, sobre todo en el mundo del streaming en donde un día estás arriba y al otro abajo”, agregó.

Cabe recordar que, en los últimos meses, el nombre de Andy ha sonado por su alcance en el mundo del streaming. Hace poco, el peruano fue invitado a jugar una serie con diferentes creadores de contenido de España y otras partes del mundo.