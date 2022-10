Erling Halaand y la curiosa dieta del goleador de Manchester City

El Manchester City viene atravesando una gran temporada en la Premier League en donde está peleando la punta de la tabla. Esto se debe al gran momento que tiene, su ahora máxima estrella, Earling Halaand. El noruego es el goleador del equipo y del torneo y no se cansa de anotar goles.

El gran presente de Erling Haaland

Es por eso que muchos se preguntan a qué se debe el gran físico que tiene. De hecho, él mismo lo responde en un documental que le hicieron hace poco. The Big Decision es el nombre de esta producción en donde Haaland cuenta más detalles de su vida.

Lo primero que contó es la rutina que realiza todas las mañanas para mantenerse saludable: “Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos; es bueno para el ritmo circadiano. También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo”.

La alimentación de Erling Haaland

Otro detalle que llamó mucho la atención es sobre la alimentación que tiene le jugador y es que se filtró la información que come alrededor de 6 mil calorías para mantenerse bien nutrido por lo que el noruego comentó lo siguiente: "Vosotros no coméis esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante”.

Continuando con la conversación sobre su alimentación, el entrevistador vio un pedazo de carne muy extraño por lo que le preguntó con muchas dudas si era corazón a lo que Haaland sonrió y asintió con la cabeza diciendo: “Sí, es corazón”.

Con respecto a eso, el delantero fue muy específico: La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald's? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado".

Erling Haaland y la curiosa dieta del goleador de Manchester City

