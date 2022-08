Fanática de Santos rompe en llanto al conocer a Yeferson Soteldo [Video]

El regreso de Yeferson Soteldo al Santos ha cubierto las portadas de los principales medios deportivos de dicho país y ha generado la felicidad de los miles de hinchas del cuadro brasileño.

La hincha que conoció a Yeferson Soteldo

Este es el caso de una hincha del Santos quien se emocionó hasta las lágrimas por el regreso del jugador. Resulta que mientras que Yeferson Solteldo hacía el recorrido por las instalaciones del club, la hincha logró ubicar al jugador y pudo tomarse una foto con él.

En el video, que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver cómo la hincha lo abraza con mucha efusividad mientras que su cara expresaba una emoción total, a tal punto de llorar por conocer a su ídolo. Luego de un fuerte abrazo, ambos posaron para las cámaras para poder capturar este momento en una fotografía.

¿Por qué regresó Yeferson Soteldo a Santos?

Recordemos que el jugador venezolano fue vendido a principios del año pasado al Toronto FC de la MLS, pero tras su poca continuidad decidió fichar por el Tigres de la Liga MX, donde tampoco le fue bien.

El mismo jugador en rueda de prensa explicó su paso por estos dos equipos: “Lo que pasó en Toronto y Tigres fue por problemas de adaptación. No tuvo nada que ver con cosas fuera del campo. Estoy feliz, me siento muy bien y en los entrenamientos todo el mundo tiene esa misma percepción y no ha cambiado nada. Estoy listo para jugar”.

Pese a que Soteldo tuvo varias ofertas por parte de otros clubes, dejó en claro que su deseo era regresar al Santos: “El amor que tengo por el club es muy grande. Cuando me fui estaba muy triste, pero sabía que volvería. Tenía muchas propuestas, pero no podía ir a otro equipo de Brasil que no fuera el Santos, que para mí es el más grande”.

