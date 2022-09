Faustino Asprilla: el día que debutó en Champions League y le hizo tres goles al Barcelona

Faustino Asprilla es sinónimo de buen fútbol. En Colombia, es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del deporte rey, incluso superando a nombres como el de Carlos ‘Pibe’ Valderrama.

Faustino Asprilla debutó en Champions League con un hat-trick

Además, la carrera del ‘Tino’ es un ejemplo para muchos jugadores que recién comienzan su carrera. Pasó por dos equipos nacionales para dar el salto a Europa, donde brillo en el Parma de Italia.

Sus grandes actuaciones lo pusieron como objetivo principal de varios equipos grandes. Es así como llegó al Newcastle, donde se ganó el cariño de la gente de Inglaterra. Sin embargo, hay una actuación individual por la que es más reconocido.

Se trata de aquella vez que debutó en Champions League e hizo que cada minuto jugado en el campo valiera la pena. El partido con el que hizo su debut fue nada más y nada menos que contra el Barcelona.

Fue hace 25 años en el año 1997, donde el cuadro español partía con algo de favoritismo por las figuras que tenía, como por ejemplo Luis Figo. Pero, la estrella que más destacó en ese encuentro fue el colombiano. Anotó un triplete con el que terminaron venciendo por 3 a 2. Los goles para el equipo español lo hicieron Luis Figo y Luis Enrique.

Faustino Asprilla habló de su triplete en Champions League

Una actuación que quedó grabada en la mente de los amantes del fútbol. El mismo Asprilla la definió así: "Desde el primer minuto le demostré al Barcelona que yo ese día estaba para grandes cosas. Marcar un triplete en Champions no es nada fácil, después de que terminó el partido me di cuenta de lo que había hecho, antes no. Eso es lindo, después de que terminas tu carrera deportiva quedan estas cosas que lograste".

Hay debuts soñados y después está el de Faustino Asprilla 🇨🇴 en Champions League. Hat-trick y victoria con Newcastle vs. Barcelona. Se cumplen 25 años.pic.twitter.com/xSL2TlZzWf — VarskySports (@VarskySports) September 17, 2022