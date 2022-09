Futbolista es expulsado y se pelea con hincha en la tribuna [VIDEO]

Si bien los hinchas del fútbol son muy apasionados, casi tanto como los jugadores, hay casos donde la violencia se apodera del campo de juego y se terminan armando grescas. Pues esto fue lo que se vivió en un partido en Uruguay. Todo parecía marchar normal en el encuentro que se disputaba por la Segunda División Uruguaya entre las escuadras del Sud América y el Rampla Juniors. Hasta que llegó el minuto 70, fue ahí donde se vivieron minutos de tensión para un jugador y un hincha.

Entró y fue expulsado

El jugador Leonardo Melazzi quería convertirse en el héroe de la jornada para el Rampla Juniors, pero todo le salió mal. Pues apenas entró al campo de juego a los 70', buscó romper el empate a uno entre ambos equipos; pasaron 5 minutos y fue cuando el futbolista fue a una de las tribunas a recriminarle a uno de los hinchas que fueron a ver el partido, pero las cosas empeoraron cuando le lanzó un par de golpes y el propio Melazzi fue a buscar a este fanático para poder pelearse a mano limpia.

Ante tales acciones, el árbitro Yimmi Álvarez no dudó en mostrarle la tarjeta roja al jugador, por lo que su equipo se quedó con un hombre menos; Sud América vio la gran oportunidad que tenía así que lograron finalizar el juego con un triunfo 2 a 1 contra el Ramplas.

Se tuvo que disculpar

Después del partido, muchos de los hinchas del rojiverde recriminaron a Leonardo Melazzi por lo ocurrido, ya que por sus acciones perdieron un partido clave por el ascenso. Luego de esto, el futbolista pidió disculpas por los sucesos y aclaró el motivo por el cual reaccionó de esa manera.

"Quiero pedirle disculpas a la hinchada del Rampla por mi desafortunada reacción contra un hincha que no paró de insultarme y a mi familia desde que me echó y mal porque jamás lo insulté", dijo Melazzi, quien también mencionó que los jugadores tienen una vida fuera de las canchas y que algunos tienen problemas, pero no debió ocurrir.

Pedido de disculpas de Leonardo Melazzi respecto al hecho sucedido en el Parque Palermo con hincha que lo fue a insultar al alambrado luego de ser expulsado por protestar

Desde mi lugar apoyo a Leo en su pedido de disculpas

Y al hincha que piense dos veces antes de insultar pic.twitter.com/YuvcBwBNP5 — Santy Feal (@FealSantiago) September 12, 2022