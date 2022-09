Futbolista profesional de 60 años sigue dando de qué hablar: “Estoy para jugar en primera”

Nunca se es demasiado viejo para seguir tus sueños. Un ejemplo de ello es Robert Carmona, un hombre uruguayo de 60 años que debutó como profesional hace más de 46 años y está decidido a seguir jugando en la liga D de Uruguay.

El futbolista más longevo del mundo

Robert Carmona empezó a jugar fútbol desde muy chico y empezó a ganar dinero jugando en las esquinas del barrio. Años después, logró debutar en el fútbol profesional de clubes, pero no dejó de jugar en las calles.

El uruguayo escribió su nombre en el libro de Récord Guinness como el futbolista en actividad más longevo de la historia. Con 60 años sigue compitiendo en la liga D de la Asociación Uruguaya de Fútbol en las filas del club deportivo y social ‘Hacele un gol a la vida’.

Su caso es muy especial

Estas historias generan curiosidad, pero lo cierto es que Carmona está muy comprometido con el deporte, entrena su cuerpo y se alimenta de forma saludable. Además, su vida está libre de cualquier exceso.

Aunque fue llamado para la élite uruguaya de fútbol, no pudo pasar las pruebas por una operación de menisco y estuvo jugando en ligas y campeonatos informales. Además, pudo jugar en Canadá y Estados Unidos. En una entrevista con el Clarín, reveló que está contento con sus logros y no se lamenta no haber llegado a Primera División, pues logró ayudar económicamente a su familia.

“Estoy contento con lo que logré. Seguramente no jugué, o yo se lo atribuyo, a que hice mal las negociaciones, o elegí mal los clubes o los momentos económicos (...). No me quedó ningún arrepentimiento. No jugué en Primera, pero llegué a ser el jugador más longevo del mundo y fui una pieza clave o importante en unos cuantos equipos en los que estuve”, declaró ante el medio ‘El Clarín’.