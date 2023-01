Gerard Piqué lanza clara indirecta a Javier Tebas: "Bienvenidos al circo"

A tan solo unos días de la realización de la tercera jornada de la Kings League, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se refirió al campeonato organizado por Gerard Piqué y aseguró que “es un circo”.

Tras ello, el exfutbolista del FC Barcelona respondió a través de su cuenta de Twitter, lanzando una indirecta contra el directivo español.

Misteriosa respuesta

Gerard Piqué no demoró en responder la polémica crítica de Javier Tebas contra la Kings League. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Geri posteó un video donde se puede apreciar a una persona vestida de payaso sacándose la máscara, en referencia a las declaraciones del directivo español. “TE VAS a enterar”, se logra leer en la descripción del video.

Crítica de Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó a la Kings League como un circo durante una conferencia de prensa.

“Lo único que parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en LaLiga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. Como circo me gusta”, confesó el directivo del fútbol español.

Luego de la dura crítica de Tebas, Gerard Piqué respondió rápidamente en su cuenta de Twitter. “Bienvenidos al circo de la Kings League. La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac”, señaló el exjugador profesional.

Indiferencia de Piqué

La cantante colombiana y exesposa de Gerard Piqué, Shakira, estrenó el pasado miércoles 11 de enero una colaboración musical con el productor argentino Bizarrap, en donde lanza numerosas referencias a su ruptura amorosa con el actual presidente de la Kings League.

Hasta el momento, el exfutbolista catalán ha decidido mantenerse indiferente ante las polémicas indirectas de Shakira en su nueva canción.