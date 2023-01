Ibai Llanos confesó que quiere anunciar 'La Velada 3' en Febrero: "Está al 80% definida"

Ibai Llanos busca definir los últimos detalles de uno de los mayores eventos del año: 'La Velada 3'. En su más reciente directo, el creador de contenido español confesó que solo faltan afinar un par de cosas para hacer el anuncio oficial, el cual espera que sea en febrero.

El streamer pidió paciencia a sus seguidores. Como se recuerda, dicha competición reúne a las celebridades de Internet en un ring de boxeo.

Dio detalles de 'La Velada 3'

Ibai Llanos manifestó estar emocionado con la realización de 'La Velada 3': "Eh... Velada 3, he avanzado mucho con la Velada 3. De hecho, os diría que la Velada 3 ahora mismo está un 80 por ciento completada", fue lo que dijo el streamer durante su última transmisión en Twitch.

Ibai confesó que le gustaría anunciar la 'Velada 3' lo más pronto posible, y lanzó una posible fecha: "No sé cómo definir, no sé cómo definirlo la verdad. No sé cómo que palabra utilizar la verdad... A mí me gustaría, a mí me gustaría en febrero anunciar la Velada 3. Me gustaría... ¿Lo voy a conseguir? No lo sé".

"Quedan ciertas cositas por cerrar y alguna cosa por decidir, pero hoy ha sido un día muy productivo", finalizó. El streamer no quiso revelar más detalles sobre los combatientes, pero algunos expertos especulan que estarán nombres como TheGrefg, Cristinini o Rivers en el ring.

Anteriormente, 'La Velada 2' logró un récord de 3.3 millones de espectadores con una media de 2.44 millones de personas. Por esa razón, Ibai espera batir dicha marca con la tercera edición del evento y quiere hacer el anuncio oficial lo más pronto posible.