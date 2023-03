Gerard Piqué sobre la molestia de Shakira al ver a su hijo en la Kings League: "Lo volvería a hacer"

La Kings League se ha convertido en uno de los proyectos más importantes del fútbol amateur en el mundo. Liderado por Gerard Piqué e Ibai, ha captado la atención de todos los amantes del deporte. Sin embargo, su inicio estuvo marcado por un escándalo.

En una de las primeras transmisiones previo al comienzo del campeonato, Piqué apareció con Milan, su hijo mayor. Este hecho habría enfurecido a Shakira, quien habría dado a conocer su molestia. “Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de contenido adulto”, publicó El País.

Dos meses después del escándalo, el exfutbolista del Barcelona se pronunció sobre este hecho. En declaraciones para RAC1, indicó que su hijo le pidió salir en la conferencia.

"Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando", sentenció Piqué.

🗣️ @3gerardpique a @elmonarac1: “Jo només vull que els meus fills estiguin bé” pic.twitter.com/8ah42Lba8O — RAC1 (@rac1) March 14, 2023

Piqué y la canción de Shakira con Bizarrap

Por otro lado, Gerard Piqué habló por primera vez sobre la ruptura con Shakira y de la canción con Bizarrap.

"Sí, obviamente. No quiero hablar del tema, no creo que toque. No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien", le respondió Gerard Piqué a Jordi Basté, locutor del programa catalán