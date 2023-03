Gerard Piqué habla por primera vez sobre la canción de Shakira y Bizarrap: "Sí, la he escuchado, pero no me interesa hablar del tema"

Se pronunció por primera vez. Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y la Selección Española, habló por primera vez sobre la ruptura con Shakira y, por supuesto, del tema que lanzó con Bizarrap.

En declaraciones para el programa El món de RAC1, uno de los artífices de la Kings League confirmó que sí había escuchado la canción, pero que no le interesaba hablar del asunto.

"Sí, obviamente. No quiero hablar del tema, no creo que toque. No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien", le respondió Gerard Piqué a Jordi Basté, locutor del programa catalán.



Gerard Piqué y la presencia de Milán en la Kings League



Previo al inicio de la Kings League, Gerard Piqué apareció en vivo en una transmisión en Twitch acompañado de Milan, su hijo mayor. Esto generó una enorme molestia en Shakira, quien le pidió explicaciones por exponer a su hijo sin su consentimiento.



Ante ello, el exfutbolista respondió lo siguiente: "Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando", sentenció Piqué.

🔴 GERARD PIQUÉ PARLA DE LA SEVA RUPTURA AMB SHAKIRA 🔴



🗣️ @3gerardpique a @elmonarac1: “Jo només vull que els meus fills estiguin bé” pic.twitter.com/8ah42Lba8O — RAC1 (@rac1) March 14, 2023

Bizarrap presente en Barrio Latino Remix

El productor argentino Bizarrap encabeza la lista de artistas que estarán presentes el próximo sábado 29 de abril en el Club Cultural de Lima en Chorrillos, como parte del festival Barrio Latino Remix. El creador de BZRP Music Sessions #53 estará junto a María Becerra, la revelación chilena Cris MJ, así como a los DJs Playero (Puerto Rico) y Rosa Pistola (Colombia). Además, estarán los artistas peruanos Emil, DJ Linda, Handa y Flavia Laos.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma de Joinnus y tienen un descuento de 15% con Interbank. Los precios oscilan entre:

VIP: S/ 422.

General: S/ 255.

Box Individual: S/ 700.

Box Grupal: S/ 8400 (incluye: 12 entradas Box, 1 botella Johnnie Walker Etiqueta Dorada 750 ml, 6 botellas de agua 500 ml, 6 botellas de energizante 300 ml).