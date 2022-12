Gerardo Torrado confirma que el Tata Martino quiso dejar la Selección Mexicana enterarse de su despido

Gerardo Torrado estuvo en la mesa de Los maestros de la jugada y fue preguntado sobre lo que sucedió durante su salida de la Dirección de Selecciones Nacionales, tras el fracaso del Tri sub-20 y la selección femenil, y como Gerardo Martino intentó renunciar a su cargo.

Torrado habla sobre su salida de selecciones

Fue a mitad de año cuando Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol anunció la salida de Gerardo Torrado.

“Es una situación, pasó lo que pasó, pasó por lo de la Sub-20 y también se mezcla lo de la Femenil y por eso se me cesa. Vengo trabajando de la mano con el Tata desde que lo contratamos, trabajamos todo el proceso, fuimos campeones de Copa Oro, fuimos a la otro que salimos segundo lugar, yo hice todo el proceso con él”, comenzó diciendo el exdirectivo.

Pero no solo eso, el directivo señaló que todo sucedió de manera inesperada.

“Yo hablé con él, cuando a mí me cesan, hablo después porque no estaba en México. Platico con él que pasó esta situación porque fue algo inesperado, yo hablé un martes/miércoles, estaban todos los del cuerpo técnico y yo salgo con mis cosas y ahí es donde Tata se acaba enterando”, agregó Torrado.

Gerardo Martino intentó renunciar

Como se recuerda, Torrado explicó cómo fue la conversación que tuvo con el ‘Tata’ Martino, luego de haber sido cesado de las selecciones de México.

“Él habla antes con Yon y en eso él me dice 'yo me voy' y le dije 'por ningún motivo, si es por mí, no lo hagas por mí, porque lo me más gusto me puede dar a mí y mejor puede hablar por este proyecto es que tengas todo el proceso completo y que te vaya bien en Qatar 2022”, contó el mexicano.