¡México busca nuevo DT! “Tata” Martino dejará el ‘Tri’ tras el Mundial Qatar 2022, según periodista

El presente de la selección mexicana en el Mundial Qatar 2022 no es nada alentador y menos para su entrenador. De acuerdo con informaciones recibidas desde el país azteca, el argentino Gerardo Martino dejará el buzo del “Tri” luego del mundial que se viene disputando en el continente asiático.

La salida inminente del “Tata” Martino de la selección mexicana

De acuerdo con el periodista mexicano Gibrán Araige de la cadena TUDN, la presencia del “Tata” Martino es insostenible en la selección azteca luego del pobre desempeño ofrecido en el Mundial de Qatar 2022, donde ni siquiera fue capaz de anotar un solo tanto.

Con una derrota frente Argentina y un empate ante Polonia en la primera fecha, México se encuentra al borde de la eliminación. Este miércoles, los aztecas se miden ante Arabia Saudita, en un encuentro donde los centroamericanos no solo deberán ganar; sino, esperar que Argentina no sume de a tres ante Polonia, primero en el Grupo C con cuatro puntos.

México es último en su grupo con apenas 1 punto y con una diferencia de -2 goles. Arabia, en tanto, marcha tercera con 3 unidades y cuenta con mayores probabilidades de clasificación.

Argentina es segunda también con 3 puntos, pero con mejor diferencia de goles (+ 1).

Lee también: Mundial Qatar 2022: Óscar Ruggeri cree que mexicanos deben apoyar al ‘Tata’ Martino

No me simpatizas

La era de Gerardo Martino tuvo muchas críticas sobre todo en la recta final de las Eliminatorias Concacaf 2022 y durante los cotejos previos a la juste mundialista.

Durante su proceso como entrenador (4 años), el argentino fue criticado por el sistema defensivo de la selección y por pelearse con algunos referentes históricos del “Tri”. Esto propició una división en la interna del combinado azteca, que se vio reflejado en los partidos de preparación para el Mundial Qatar 2022, donde se observó a una selección mexicana mermada anímicamente y sin convicción de juego.

Lee también: Mundial Qatar 2022: mexicano ponen a bailar cumbia a mujer árabe y las redes les recomiendan salir del país

Como se recuerda, Gerardo Martino fue presentado en enero de 2019 como el nuevo entrenador de la selección mexicana y desde esa fecha el “Tata” lleva un total de 65 partidos en el banquillo, de los cuales ganó 39, empató 16 y perdió 10 con 114 goles a favor y 54 en contra.