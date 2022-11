Guti aseguró que no tiene mucho sentido lo que hace Luis Enrique en Twitch

Antes de comenzar el Mundial Qatar 2022, Luis Enrique había dado la noticia de que, durante el certamen, iba a realizar transmisiones en vivo por Twitch para poder tener una conexión más directa con los hinchas. Esto no ha sido del agrado de la prensa española y del exfutbolista José María Gutiérrez.

José María Gutiérrez asegura que no sigue a Luis Enrique en Twitch

Luego que el técnico de España indicara que iba a realizar transmisiones por Twitch, la prensa de su país se ha mostrado muy incómoda, pues creen que Luis Enrique, en esos momentos, puede realizar cosas más provechosas para La Roja. Sin embargo, el estratega hizo caso omiso e igual se convirtió en streamer.

Lee también: Luis Enrique: "Si España no gana el Mundial, me gustaría que lo gane Argentina por Messi"

José María Gutiérrez, el exjugador del Real Madrid, aseguró en el programa El chiringuito de jugones que no sigue en Twitch a Luis Enrique.

Josep Pedrerol le preguntó a Guti si es que le gustaba esa dinámica que hace el técnico y él respondió: “Pues no lo sigo, la verdad, no lo sigo. Me interesa lo que hace su equipo en el campo. Alguna vez he visto que habla sobre qué come al día y no me provoca absolutamente nada de eso”, indicó.

Guti quiere que Luis Enrique hablara más de fútbol

José María pensó que Luis Enrique hablaría un poco más de táctica y de fútbol en sus transmisiones en vez de hablar sobre otras cosas que no tienen importancia: “Yo pensé que lo iba a llevar por ese camino. El primer día puede hacer gracias, pero después no tiene sentido. Me hubiera gustado que analice el partido de Alemania que hubiera visto los errores, las cosas buenas y malas del equipo. Eso me interesa más de Luis Enrique”.

Lee también: Jorge Pedrerol y su contundente editorial: "Si España no gana el mundial, será un fracaso"

Cabe recordar que Luis Enrique hace transmisiones en vivo vía Twitch casi todos los días. Los únicos días en los que no lo hace es al día siguiente de un partido, ya que asegura que su garganta no está en condiciones de hacerlo.

🤨 @GUTY14HAZ no es fan de 'Twitch Enrique'...



🔥 "El primer día hace gracia, después 𝐍𝐎 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐈𝐃𝐎..."



📺#ChiringuitoSelección📺 pic.twitter.com/nLW4fPoJph — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 29, 2022