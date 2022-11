Hincha de Melgar realiza cántico en avión repleto lleno de hinchas de Alianza Lima y se hace viral [VIDEO]

La mujer ya no aguantaba más a los aficionados blanquiazules así que también hizo su propia barra.

Melgar se llevó el primer partido de la final de la Liga 1. A pesar del resultado, los hinchas de Alianza Lima tienen la fe de llevarse el campeonato en el partido de vuelta a jugarse en el estadio de Matute. Por ello, no dudaron en apoyar a su equipo en el avión de regreso a Lima.

Lee también: Pedro Gallese lanza dardo al 'Arquero bailarín': "Ese sujeto no tiene respeto por su rival"

Sin embargo, una señora hincha de Melgar no se quedó callada y entonó con fuerza uno de los cánticos del club de sus amores, dejando callados por un instante a los seguidores íntimos La escena se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

No aguantó y les respondió

El público arequipeño ha estado expectante de la campaña del Melgar, ya que no solo fue uno de los equipos revelación de la Copa Sudamericana, sino también porque está peleando el torneo nacional. A pesar de que ganaron en la ida por 1-0, esto no asegura nada. Por esa razón, los hinchas blanquiazules siguen alentando a su equipo, inclusive cuando viajan dentro de un avión, pero no todos los toleraron.

Lee también: Melgar: ¿cuántas finales de la Liga 1 ha jugado el 'Dominó'?.

Luego de escuchar varias de las canciones de Alianza Lima, una señora hincha del cuadro de Arequipa no aguantó más y decidió responderle a cada uno de ellos con su propia barra. "Señores yo soy de Arequipa y tengo aguante... Yo sigo a la rojinegra por todas partes... Melgar es un sentimiento que lo llevo corazón, yo daría toda mi vida para ser campeón", cantaba la mujer a todo pulmón.

El resto de los aficionados blanquiazules la comenzaron a abuchear fuertemente a la fanática, pero ella no les hacía caso. Al final, sacó su pito para seguir con sus porras. El video ya se encuentra en TikTok y cuenta con 2.1 millones de visualizaciones y 140.3 mil 'me gusta'.