Hinchas brasileños minimizan lesión de Neymar: "No lo necesitamos"

La victoria de Brasil ante Serbia por 2-0 generó tranquilidad entre los hinchas de la Canarinha. Sin embargo, también provocó preocupación, pues Neymar salió lesionado del campo de juego tras un choque con un defensa del cuadro europeo.

El astro del París Saint-Germain sufrió una entorsis en el tobillo de su pierna derecha según el informe médico. Aun no se descarta la continuidad del delantero en Qatar 2022, pero habrá que evaluar su evolución en las próximas 24 horas.

Hinchas brasileños se muestran despreocupados por la lesión de Neymar

Tras viralizarse imágenes de Neymar desconsolado en el banquillo tras ser sustituido, las alarmas se encendieron en Brasil. Sin embargo, la noticia de la ausencia de la estrella del PSG no parece preocupar a los hinchas.

El Chiringuito difundió imágenes de los hinchas cariocas a la salida del Estadio Lusail. Los fanáticos minimizaron la lesión de Neymar. Según sus declaraciones, Brasil tiene más jugadores talentosos, quienes podrían reemplazar y dar la talla si se confirma la ausencia del delantero para lo que resta de Qatar 2022.

“No, no me preocupa, tenemos un buen equipo”, “Tenemos un equipo fuerte en el banquillo tanto como el equipo principal”, “Tenemos muchos atacantes que están a mejor nivel”, “Tranquilo, no necesitamos a Neymar”, “Tenemos más 10 como Neymar”, fueron algunas de las declaraciones de los hinchas brasileños.

¿Cuándo juega Brasil su próximo partido?

Brasil disputará su segundo partido en el Mundial Qatar 2022 frente a Suiza el próximo lunes 28 de noviembre a las 11:00 a.m. (hora peruana).