Hinchas de Túnez quisieron alentar a su selección ante Francia, pero les pidieron que no hagan mucha bulla

El Mundial Qatar 2022 es uno de los más polémicos hasta el momento por las decenas de restricciones que hay afuera y dentro de los estadios. Sin embargo, es la primera vez que se ve que le prohíban hacer ruido a personas que asisten a un partido de fútbol.

Seguridad le pide menos bulla a hinchas de Túnez

Esto sucedió en el partido que disputaron Túnez y Francia, en donde agentes de seguridad del estadio le pidieron a un grupo de hinchas del cuadro africano que no hicieran tanto ruido. Este hecho lo relató el periodista colombiano Alejandro Pino.

El periodista usó su cuenta de Twitter para contar lo ocurrido, y narró que los hinchas entraron con varios instrumentos para hacer sentir su apoyo. “Con bombo a animar la tribuna y hacerse sentirse locales”, comentó.

Detalló que en ningún momento hubo un acto de violencia o falta de respeto por parte de los fanáticos africanos: "(La hinchada) quería meter presión. Los tipos llegaron con toda a cantar y celebrar sin violencia. Pura fiesta futbolera y pasional”.

Sin embargo, los gritos y cánticos parecieron molestarles a algunas personas que se quejaron con la seguridad del estadio. “A la policía local les parecieron muy ruidosos y se metieron a exigirles que no hicieran tanto alboroto”, relató.

Túnez celebró victoria ante Francia

Más allá de que no estaban haciendo nada malo, los fanáticos acataron la advertencia y dejaron de alentar. Sin embargo, llegó el gol de Túnez para vencer a Francia y la alegría no pudo ser contenida, no era para menos, ya que le estaban ganando a la vigente campeona. Al parecer, los agentes iban a volver a pedirles silencio, pero “al final llegó un oficial hablando por celular y dio la orden a los policías de que dejaran a la gente celebrar”, contó Alejandro Pino.

Peeeeero... A la policía local les parecieron muy ruidosos y se metieron a exigirles que no hicieran tanto alboroto. Pasión sí, pero no así... Obvio, a los policías los chiflaron pic.twitter.com/Qo2Zh1vbVe — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) December 1, 2022