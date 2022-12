Hugo Sánchez: “España se dejó ganar ante Japón para evitar a Brasil”

Para el exjugador de la selección mexicana y uno de sus máximos referentes, Hugo Sánchez, el combinado de España se dejó ganar el encuentro ante Japón para evitar un posible cruce ante Brasil en cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Esta descabellada estrategia habría sido, según el futbolista, idea del DT de la “Furia”: Luis Enrique.

"Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas", subrayó el también comentarista deportivo tras la interrogante de un compañero suyo en el cotejo entre ambas selecciones mundialistas.

Como se recuerda, España cayó 2-1 ante Japón en lo que fue la tercera fecha de la fase de grupos. Debido a este resultado, la selección ibérica terminó segundo en su grupo por lo que, de acuerdo con los emparejamientos del Mundial, evitaría encontrarse a Brasil y Argentina, candidatas a llegar a fase finales de Qatar 2022.

No reconocerá estrategia

De acuerdo con el análisis de Hugo Sánchez, la estrategia no será reconocida por el propio entrenador Luis Enrique, aunque eso no signifique que no lo haya planificado. "No lo va a decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca 'me dejé ganar'. Simplemente es 'prefiero esto'", valoró.

En la prensa española, la caída de su selección no ha sido tomado de buena forma. Algunos destacan que la derrota de España se debe a un desgaste físico de los jugadores y a la posesión “soporífera”. Es decir, cuentan con la tenencia del balón, pero no llegan a profundizar o culminar en jugadas de peligro contra el rival.

Contra la sorprendente Marruecos

En octavos de final, la selección campeona del mundo en Sudáfrica 2010, se medirá ante Marruecos, líder del Grupo F.

Ambos combinados se enfrentarán el próximo martes 6 de diciembre por su clasificación a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

