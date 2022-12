Hugo Sánchez tilda a mexicanos de “malinchistas" por pensar en técnicos extranjeros

La eliminación de la Selección de México del Mundial Qatar 2022 ha sido un baldazo de agua fría para los aztecas. Frente a ello, muchas de las figuras conocidas del fútbol mexicano cuestionaron a la Federación por insistir en entrenadores extranjeros.

Hugo Sánchez, figura histórica del Tri, señaló que los mexicanos deberían confiar más en las manos de un técnico nacional.

Hugo Sánchez sobre México “Estamos en un país de malinchistas”

Durante el panel de comentarios del programa de ESPN, Hugo Sánchez recalcó que, con miras al próximo mundial del 2026, la selección mexicana debería contar con la presencia de un entrenador de su mismo país.

“Que el seleccionador sea mexicano, porque si no pasa lo mismo de siempre. Prefiero que pase con un mexicano a que venga otro de fuera y se lleve el dinero afuera. No me ha gustado nunca que venga un extranjero a la selección mexicana, y lo seguiré defendiendo siempre” señaló.

Durante la edición el también analista, David Faitelson le comunicó que él tenía la información que para el Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos se estaba pensando en contratar a figuras extranjeras conocidas como Mauricio Pochettino o el también técnico argentino Gustavo Alfaro.

“Está muy bien estamos en un país de malinchistas”, contestó Sánchez enojado.

El exfutbolista recalcó que los mexicanos deberían cuidarse entre ellos.

“Si no lo hace mejor que un mexicano (un entrenador extranjero), que dejen a un mexicano. Estamos en un país de malinchistas, donde no creemos en nuestra comida, nuestro país. Hay que morir con los nuestros, debemos proteger a los nuestros” refirió en otro momento del programa.

Lee también: Periodista mexicano explota contra el Tata Martino: “Bendito sea Dios que se acabó esto”





El adiós del Tata Martino

La selección mexicana quedó eliminada en el último minuto del mundial con un gol de Arabia Saudita. Los aztecas empataron en puntaje con Polonia en la Fase de Grupos. Sin embargo, por un gol de diferencia quedaron fuera del torneo internacional.

Gerardo Martino se despidió del Tri reconociendo su responsabilidad en los resultados.

Lee también: México venció a Arabia Saudita por 2-1, pero no logró avanzar a octavos: diviértete con los mejores memes del encuentro

"No podría decirle absolutamente nada a la gente porque soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración, como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumí la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de manera distinta, el contrato terminó cuando el árbitro silbó el partido y no hay nada para hacer", señaló.