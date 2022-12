Periodista mexicano explota contra el Tata Martino: “Bendito sea Dios que se acabó esto”

Explotó. El periodista mexicano Álvaro Morales se vistió de “luto” por la eliminación de la selección mexicana del Mundial Qatar 2022. El comunicador arremetió contra Gerardo Martino y agradeció que haya terminado su era.

Durante su programa, el presentador señaló que Tata fue un entrenador mediocre que llevó a México a una de las peores campañas de su historia.

Álvaro Morales sobre el Tata Martino: “Los jugadores del Barcelona se burlaban de su método”

La eliminación de México en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 ha sido un duro golpe para los aztecas. Pese a quedar empatados en puntaje con Polonia, el gol de descuento que le metió Arabia Saudita en el último minuto al Tri lo sepultó.

La prensa mexicana, que ya tenía una mala relación con Gerardo 'Tata' Martino, no tuvo piedad con él, sobre todo Álvaro Morales, su más fiel crítico.

“Hoy estamos de luto, hoy vengo de luto porque por primera vez en siete mundiales no clasificamos a octavos de mundial, lo cual ya nos parecía mediocre, pero al menos era algo que siempre conseguíamos desde 1994. Pero hoy gracias a Gerardo el Tata Martino un técnico que ha mostrado una capacidad cero, nos quedamos en la fase de Grupo”, declaró.

El comunicador criticó que se le haya dado tanta importancia a un “técnico que había fracasado antes con otros planteles”.



“Un aplauso para un tipo que fracasó en Argentina, en Barcelona. En Barcelona los jugadores se burlaban de su método de entrenamiento. Ocho millones de dólares nos costó este proceso, nos quejamos de las rotaciones de Juan Carlos Osorio pero no decimos nada de los experimentos de Gerardo el Tata Matino y se ofende porque le llamé caballo de troya porque entregó el planteamiento tácticamente contra Argentina”, enfatizó.

Agradece que la pesadilla se terminó

Álvaro Morales subrayó que si la selección mexicana le hubiera jugado a Argentina como lo hizo con Arabia Saudita el resultado sería otro en el Mundial Qatar 2022. No obstante, agradeció que la era de Gerardo Martino haya terminado.

“Bendito sea Dios que hay un todopoderoso. Se acabó todo esto, se acabó una de las peores eras, una de las eras más mediocres que ha tenido la historia de nuestra selección. Desde 1978 no nos iba mal. Que el próximo director técnico sea elegido por su capacidad y no por su nacionalidad ni por sus versos ni choros bielcistas, fenotistas, la dinámica de lo impensable y no sé qué tantas estupideces y tonterías, que venga a trabajar, que racionalice y que por su puesto nos dé un salto de calidad. Bendito sea Dios que se acabó esto”, puntualizó.