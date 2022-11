Ibai defiende a Luis Enrique en su faceta de streamer: “Si España gana el Mundial va a ser gracias a Twitch”

Luis Enrique sorprendió a todos al anunciar que se convertirá en streamer, situación que no ha gustado para nada a los medios de comunicación. Pero, ha encontrado apoyo en los creadores de contenidos.

Ibai, uno de los streamer más conocidos en el mundo, habló sobre ello y le brindó todo su apoyo al técnico de la Selección de España.

El mensaje de Ibai Llanos sobre los medios de comunicación

De acuerdo con Ibai, todos los aficionados españoles están contentos con las nuevas ruedas de prensa de Luis Enrique, pero se mostró preocupado por la reacción de los medios de comunicación.

“Por lo que sea, a los medios de comunicación les está tocando los cojones que Luis Enrique haga streaming en Twitch. Consideran que hacer streaming en Twitch te hace no estar en lo que tienes que estar”, comenzó diciendo Ibai.

“Hay medios de comunicación y periodistas, que algunos ya os podéis imaginar quiénes son, que no lo dirán nunca, pero quieren que España pierda. Solo para apuntarse la medalla de 'Os lo dije, este tío está haciendo el gilipollas'. Esto evidentemente nunca lo van a decir, pero hay gente que viendo un partido de España quieren que ojalá pierdan”, agregó.

Ibai Llanos cree que si España gana el Mundial será gracias a Twitch

Ibai Llanos señaló que Twitch está haciendo un gran aporte a la nueva Selección Española. Incluso, se atrevió a decir que, de ganar el torneo, será gracias al apoyo que está recibiendo de los usuarios de Twitch.

“Primer partido: Luis Padrique 7-0. Yo creo, sinceramente, y esto no es coña, que si España gana el Mundial va a ser gracias a Twitch. Lo voy a explicar: está generando una unión dentro del grupo y está recibiendo un cariño que si no es por Twitch no lo hubieran recibido”, aseguró el streamer vasco.