Luis Enrique habla sobre las relaciones sexuales antes de los partidos: "Mientras no te pegues un bacanal"

Luis Enrique sorprendió a la prensa de su país al anunciar que se convertirá en streamer. Esta noticia, sin duda alguna, no gustó para nada a los medios de comunicación, acusándolo de no dar la cara.

Sin embargo, esto le ha permitido al técnico de La Roja comunicarse directamente con los fanáticos, quienes le preguntan cosas relacionadas a la selección y al fútbol en general.

Justamente, en su último streaming, un seguidor le preguntó sobre las relaciones sexuales antes de un partido de fútbol. Y, como era de esperarse, sorprendió a todos con su respuesta.

"Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal...", empezó diciendo el técnico de España. "Con los clubs están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien. Con sentido común, cada uno con su mujer o con quien quiera. Entra dentro de la normalidad", complementó Luis Enrique.

Por último, habló sobre su experiencia cuando era futbolista del Real Madrid y Barcelona. "El sexo lo considero importante y de jugador siempre que podía, con mi mujer, hacía lo que teníamos que hacer", haciendo que su stream enloquezca.

