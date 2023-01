Ibai Llanos revela que Shakira estuvo a punto de estar en 'Charlando Tranquilamente'

Ibai Llanos dejó impactados a sus seguidores al revelar que estuvo a punto de tener a Shakira en su podcast 'Charlando Tranquilamente'.

El streamer señaló que la colombiana y él iban a tener una picante conversación, pero esta se canceló al último momento.

Ibai Llanos iba a entrevistar a Shakira

Ibai Llanos fue uno de los streamer más interesados en escuchar la canción de Shakira con Bizarrap.

El tema musical en el que la artista arremete contra su socio de KOI, Gerard Piqué, es tendencia en todas las plataformas digitales y medios de comunicación.

Precisamente, Llanos prometió que reaccionaría al nuevo single. Sin embargo, en medio de sus impresiones, el creador de contenidos soltó como primicia. Según reveló, la colombiana iba a participar en su podcast 'Charlando Tranquilamente'.

"¿Sabéis que yo estuve a punto de hacer un 'Charlando Tranquilamente' con Shakira? Y no lo hice en su día no por mí, sino que, por su parte, al final, se acabó cancelando", mencionó.

"No recuerdo qué ocurrió, la verdad. Lo típico de que es una superestrella, vas a hacer algo y al final no", comentó Ibai, quien no precisó si su socio Gerard Piqué estaba al tanto de la situación.

Ibai Llanos reacciona a canción de Shakira

A minutos de salir a la luz la canción de Shakira con Bizarrap, muchas figuras del espectáculo mostraron sus opiniones.

Una de las más esperadas fue la de Ibai Llanos, quien es copropietario de KOI junto al exfutbolista del Barcelona.

"He flipado, me he quedado en shock. No esperaba este nivel de brutalidad. Es una versión de Shakira que yo no había visto en mi vida. No me esperaba este nivel de agresividad. Es lo que tiene el beef", recalcó el streamer.

