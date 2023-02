Ibai Llanos dio más detalles sobre 'La velada del año 3': "Todos son creadores de contenidos"

A pesar de que se encuentra ocupado ayudando a su equipo en la Kings League, Ibai Llanos dio más noticias sobre La Velada del Año 3.

Según el vasco, todos los participantes son del mundo del streaming y confía que hará sold out a pocas horas de que salgan las entradas.

¿Qué dijo Ibai sobre la polémica decisión de Piqué?

El streamer vasco no fue ajeno al escándalo que se generó después de que Gerard Piqué decidiera que el partido 1 vs 1 entre El Rayo de Barcelona y Aniquiladores se volvieron a repetir.

A criterio de Ibai, esto no debió pasar, pues nadie fuera del VAR debe tomar decisiones importantes. "Para mí, aunque el árbitro se equivoque y se equivoque con el reglamento, error es... Es decir, no puede entrar alguien externo, que no es del VAR, a decir que se repite", dijo Llanos.

"Repetir algo después de meter 3 goles... Esto es la primera vez que lo veo en un deporte. No lo entiendo. A mí me pasa lo de Juan Guarnizo... La gran primera culpa es de Gerard Piqué que entra a la mitad del partido", sentenció Ibai.

Los participantes para la 'Velada del Año 3'

Asimismo, el vasco decidió revelar más información respecto a su gran evento. "Voy a hacer un anuncio: todos y cada uno de los participantes de La Velada del Año 3 son creadores de contenido. Absolutamente todos. No hay nadie que sea fuera del mundo streamer, youtuber, tiktoker, etc.", comentó en su transmisión.

Por último, Ibai relató que las entradas podrían ser puestas en venta para el mes de abril. En cuanto a su precio, costarían 30 euros, pero puede variar dependiendo de la ubicación del asiento.