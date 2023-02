Ibai Llanos sobre polémica en la Kings League: "La gran primera culpa es de Gerard Piqué"

La última edición de la Kings League tuvo grandes encuentros, pero también se vio manchada por la polémica que ocurrió en el partido entre Rayo Barcelona y Aniquiladores. El presidente de la liga, Gerard Piqué, mandó a que se repita el modo 1 vs 1 y esto causó molestia tanto a los directivos de los equipos como a los jugadores.

Ibai Llanos señaló a Gerard Piqué como culpable

Este fue el principal tema de conversación en la transmisión que hizo Ibai Llanos después de cada jornada. Y es que el streamer no solo fue directo al hablar sobre la situación, sino, además, no dudó en señalar a su compañero de trabajo: "La gran primera culpa es de Gerard Piqué".

Pero no solo eso, el vasco indicó que dicho momento debió quedar como un error de árbitro y solo eso: "Para mí aunque el árbitro se equivoque y se equivoque en el reglamento, error es". Además, indicó que no nadie externo al partido debió meterse: "Es decir, no puede entrar alguien externo (Gerard Piqué), que no es del VAR, a decir que se repite".

Por otro lado, considera que lo sucedido es un robo al equipo de JuanSGuarnizo: "El robo que le han pegado a Juan Guarnizo es escandaloso. Spursito ha bajado al campo a gritar y Gerard Piqué se ha '*agado'. Aquí el problema que ha tenido Juan Guarnizo es que está en México, y no ha podido hacer presión".

Ibai Llanos respaldó a JuanSGuarnizo

Finalmente, Ibai Llanos señaló que le pareció increíble que se repita ese 1 vs 1 y se perjudicara de esa manera a su compañero Juan: "Repetir algo después de meter tres goles... esto es la primera vez que lo veo en un deporte. No lo entiendo. A mí me pasa lo de Juan Guarnizo..."

Por ahora, no se sabe cuál será la decisión que se tome en la Kings League. El torneo no se ha pronunciado de manera oficial, pero se espera que lo haga en los próximos días.