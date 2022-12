Ibai Llanos explota tras la eliminación de España del Mundial Qatar 2022: "Los penales no son una lotería, hay que jugarlos"

Ibai Llanos siguió la participación de La Roja y sufrió como nunca su eliminación del Mundial Qatar 2022 ante la selección de Marruecos. El famoso streamer reaccionó en vivo al partido en su canal de Twitch y opinó sobre el tema con sus millones de seguidores.

Ibai Llanos reacciona en vivo al partido de España

La última jugada del partido era de España, pero no se consiguió el objetivo de abrir el marcador y terminó en las manos del arquero Bono.

“Buss…Ansu, me cag.. en la p… madre. Esto es penaltis. Es igual que contra Rusia…”, mencionó el influencer tomándose la cabeza, recordando la eliminación de España en el Mundial pasado por tanda de penaltis.

Para su mala suerte, el tiempo extra se acabó y tuvo que definir la clasificación en los penales. “España se ha metido en un lío. El que lanza primero tiene mayores probabilidades de ganar, siempre. Esto es una putada…”, comentó mientras veía el sorteo entre los capitanes de Marruecos y España.

Ibai Llanos criticó a los jugadores de España

El español reaccionó a la tanda de penales y se lamentó con el primer fallo de Pablo Sarabia. “No me lo puedo creer, al palo Sarabia. Ahora viene Carlos Soler un especialista, un hombre que ha lanzado todos los penaltis de Valencia. No me lo puedo creer”, comentó el streamer.

Minutos después, manifestó su molestia con el fallo de Sergio Busquets. “No se puede creer, no se puede pasar así una tanda de penales. Cuando no va fuerte el penalti, si te adivina, va a llegar siempre”, criticó el español.

“Que cruel es el fútbol, amigos. No hay excusas. España no ha marcado un gol ni en 120 minutos, ni en penaltis. No soy quién para dar consejos, pero no me gusta que vayan caminando a patear un penal y suavecito”, agregó.

Finalmente, Achraf Hakimi marcó a lo Panenka y eliminó a España de los octavos de final.

“España ha fallado tres penaltis, el que pateó bien lo lanzó al palo. Los penaltis son crueles, pero no son una lotería, hay que jugarlos. Cuartos de final para Marruecos... no se puede decir mucho más, ha conseguido lo que querían y han hecho historia”, finalizó Ibai con decepción.