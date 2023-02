JuanSGuarnizo arremete contra la Kings League por "robo" a Aniquiladores: "Estamos jugando al Pokémon"

La Kings League comenzó a ganar popularidad entre los fanáticos del balompié. Sin embargo, en la última fecha jugada este último domingo, se vivió un momento que causó mucha polémica.

Durante el partido de Aniquiladores vs. Rayo de Barcelona, Spursito protestó por un error del árbitro. Al final, Gerard Piqué tomó una decisión que enfureció a JuanSGuarnizo, quien lanzó una serie de improperios.

Las diversas opiniones en la Kings League

Los fans de la Kings League quedaron sorprendidos con la decisión de Gerard Piqué en el último partido. Ante ello, algunos de los dueños de los equipos expresaron su opinión al respecto.

Ibai Llanos, por ejemplo, declaró que no deberían volver a jugarse los partidos cuando ya concluyeron. En tanto, el MVP de aquel partido, Fran Hernández dijo que no se pueden crear cartas y no explicarles a los árbitros cuáles son las reglas. "Si haces una carta, debes explicarla cómo es antes de empezar. Y si está mal, anularlo desde el primer minuto, no esperar que acabe... Una vez que se ha hecho, hay que dejarlo como ha pasado. Los dos minutos me han dejado reventado físicamente", indicó el jugador.

¿Como se desató la polémica?

Las quejas de Spursito y de todo su equipo contra el árbitro fueron escuchadas. El Rayo de Barcelona estaba disputando un 1 vs 1 y, según el reglamento, los goles durante esos dos minutos no debían subir el marcador. Sin embargo, el colegiado hizo la vista gorda cuando el balón salió de la cancha.

Ante ello, el presidente de la Kings League agarró el micrófono y declaró que se debía repetir los 2 minutos del duelo. Juan Guarnizo expresó su descontento por la decisión de Piqué.

"El problema está que como no ma** meter todos los lunes meter cuatro cartas nuevas, pues estas cosas van a pasar. Como estamos jugando a Pokémon y Digimon no sabemos cómo ching**** pasa cada semana. Ni siquiera lo saben los árbitros", dijo el colombiano.