Ibai Llanos tuvo un encuentro particular con Florentino Pérez

Ibai Llanos tuvo muchos momentos interesantes durante la entrega del Balón de Oro 2022. Mientras estaba cubriendo la gala de la entrega de premios, uno de sus reporteros se acercó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien no dudó en enviarle sus saludos al streamer vasco.

Para su mala suerte, no había buena conexión en el lugar, por lo que no se podía entender el discurso del presidente del club merengue. La intención de Ibai era poder saludar y charlar con el astro brasileño Ronaldo, pero en su lugar terminó hablando con Florentino.

Una confusión entretenida

Al parecer el reportero de Ibai, Víctor, no pudo entender lo que el streamer decía, esto fue debido a la mala conexión que había en el lugar. El periodista volvió para poder charlar con Florentino Pérez, quien saludó amablemente a Llanos. Eso causó la locura del vasco (en el buen sentido), ya que no sabía lo que estaba pasando. "¿Como que presidente?", se estaba preguntando Ibai cuando oyó que le estaban diciendo que le enviaban saludos.

"¿Cómo que me quiere saludar? No, no, era Ronaldo, Víctor. No, el presidente no, era Ronaldo", era lo que decía en repetidas ocasiones mientras comentaba que no la estaba pasando tan bien. Fue entonces que le pasaron el dato de lo que dijo el 'presi': "A ver si vienes a vernos", fueron las palabras que dijo el mandamás del Madrid.

Aunque, al final, todo volvería a su ritmo normal y se terminaron riendo juntos. Es más, Víctor bromeo con su compañero durante la transmisión. "¡No has ido todavía al nuevo Bernabéu! ¡Si es que eres un madridista de palo! Te lo acaba de decir Florentino". Ibai le dijo a Víctor que se estaba muriendo de la vergüenza por lo ocurrido en la gala.