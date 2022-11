Ibai rechaza invitación de viajar junto a la Selección Española para el Mundial Qatar 2022: "No me sale de los cojones"

Ibai Llanos es uno de los influencer más importantes en España. Y es conocido también por tener una buena relación con algunas figuras del deporte. Por ello, no es extraño que sus seguidores quieran contenido referente al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el streamer ha mostrado su posición.

Lee también: Premios ESLAND: Ibai rechaza nominación como mejor caster del año

Ibai Llanos rechaza acompañar a su selección

Al parecer, el influencer había sido invitado a viajar en el avión con la selección española, pero declinó la oferta. “Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, anunció.

Aunque el influencer no especificó sus razones para no ir, esto se debería a las leyes del país en contra de los derechos humanos, el maltrato a los inmigrantes y la diversidad sexual. Este tema ha sido polémico desde que se eligió la sede para el torneo.

Qué importante que gente como Ibai, tan influyente entre la gente joven, se oponga públicamente a la barbarie del mundial de Qatar. pic.twitter.com/g4MqmN450E — PabloMM (@pablom_m) November 10, 2022

El complot de las selecciones contra el país organizador

Ibai Llanos conversó con sus espectadores en Twitch sobre el poder que tenían los jugadores para rechazar ir al mundial. De acuerdo con Llanos, esto los metería en muchos problemas y serían presionados a asistir.

“Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás”, comentó.

Lee también: ‘Tata’ Martino sobre convocatoria de Raúl Jiménez: “Está más adentro que fuera de Qatar 2022”





El streamer señaló el caso de Dinamarca, que se negó a ir al torneo: “Dinamarca creo que dijo que no quería ir y se han escondido el escudo (...) Es un gesto que, por lo menos, deja claro al mundo lo que piensa, pero lo van a jugar, al fin y al cabo”, comentó. La selección danesa se presentará, en señal de protesta, con el uniforme rojo al igual que su escudo para que no se vea.

El streamer también señaló que la gente no puede hacer mucho en contra de las organizaciones detrás del Mundial y que solo podían dejar de verlo. Además, señaló que Qatar estaba invitando a todos los influencers posibles. “Quieren montar su fiesta”, sentenció.