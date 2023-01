Jorge Célico, extécnico de Ecuador, critica llegada de Ricardo Gareca a la 'Tri': “Fue mundialista por un reclamo”

Tras la eliminación de Ecuador en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, se dio a conocer la salida de Gustavo Alfaro del comando técnico de la selección. Ante esto, la Federación Ecuatoriada de Fútbol está en búsqueda de un nuevo entrenador y se ha desvelado que una de sus opciones sería Ricardo Gareca, el exentrenador de Perú.

Sin embargo, no todos están a favor del fichaje del ‘Tigre’, entre sus detractores se encuentra Jorge Célico, entrenador argentino que tuvo paso en las sub 20 y 23 de Ecuador, así como dos etapas en la selección mayor (2017-2018 y 2019-2022).

Jorge Célico en contra de contratación de Ricardo Gareca

De acuerdo con Célico, Ricardo Gareca no es el mejor candidato para reemplazar a Alfaro, quien hizo una gran campaña en las últimas eliminatorias. “Ante la salida de Alfaro, yo buscaría a alguien que sea mejor que él. Seguramente, Gareca no tiene un mejor currículum, pero esa no es decisión mía”, declaró para el medio Área Deportiva.

“No me da la sensación de que Gareca sea el mejor candidato. Pero eso es algo que lo deciden los dirigentes. Creo que se vende mucho humo en esto. Ecuador debería buscar un entrenador de mejor nivel”, agregó.

Jorge Célico minimiza logros de la Selección Peruana

Asimismo, Jorge Célico le restó importancia a la clasificación de Gareca a Mundial Rusia 2018, pues recordó que la blanquirroja se unió al reclamo que hizo Chile a Bolivia. De esta manera, la decisión del TAS le brindó una chance para llegar a la zona de repechaje.

“Gareca fue mundialista por el reclamo, en su momento, en las Eliminatorias Sudamericanas hacia Rusia 2018. Si no hubiese existido el reclamo de Chile, quedaba fuera Perú. Además, tuvo un proyecto largo y no pudo clasificar a este último Mundial tampoco”, concluyó.

🚨 ¡JORGE CÉLICO ARREMETE CONTRA GARECA! 😱@Kevinsas99: Es una falta de respeto que rebaje una buena campaña de #Gareca con Perú #FdeFutbolxECDF 📲 https://t.co/Uqc44ulVDh pic.twitter.com/oKCKGaPffo — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) January 20, 2023