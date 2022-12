Josep Pedrerol y su dura crítica a los futbolistas de Argentina tras derrotar a Países Bajos: "Lo ideal es darle la mano al que pierde, no reírte de él"

La Selección Argentina derrotó por la tanda de penales a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y se coloca como uno de los candidatos a llevarse la Copa de Mundo a casa.

Sin embargo, una de las imágenes que se hizo viral en las redes sociales fue la celebración. En ella, se ve a algunos futbolistas de la Albiceleste gritarle en la cara a los neerlandeses el triunfo, acción que fue muy criticada por los medios de comunicación, sobre todo de los españoles.

Josep Pedrerol, una de las caras más reconocidas de El chiringuito, aseguró que estas acciones son antideportivas y que es necesario explicarles a los niños que, en algunas oportunidades, la pasión puede superar al fair play.

"Lo ideal es, cuando uno gana, darle la mano al que pierde. Le digo a los niños, que lo ideal, y es lo que estoy explicando, en el contexto que manejo yo de lo que es ideal, lo que se enseña en los torneos, es consolar al que pierde", indicó en un principio.

"Eso forma parte del deporte y del fútbol desde chavales, y es lo que enseñan los entrenadores, los monitores, los maestros. Eso es lo ideal. Pero el fútbol también tiene otras connotaciones y aquí hay que situarse en la presión de un Mundial que, seguramente, cambian varias cosas. Pero, no digamos que lo ideal no es burlarse del que está en el suelo. Eso no es lo ideal. Digámosles a los chavales que en el mundial hay cosas que se transforman y que el deporte deje de ser deporte para convertirse en otra cosa, donde la pasión le gana al fair play, complementó Josep Pedrerol.



¡Qué mirás, bobo! La frase de Lionel Messi que dio la vuelta al mundo

Otra de las imágenes que generó controversia tras el partido entre Argentina y Países Bajos fue la que capta a Lionel Messi diciéndole "bobo" a Wout Weghorst. De acuerdo con la estrella del PSG, eso sucedió luego de las burlas que hicieron algunos jugadores y técnico de los Tulipanes.

"No me gusta que la gente hable antes de los partidos. El 19 (Weghorst) vino y empezó a provocarnos, chocar con nosotros, decirnos cosas... Su entrenador tampoco fue respetuoso con nosotros", afirmó el capitán de la Selección Argentina.

👏 𝐋𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐝𝐞 𝐅𝐀𝐈𝐑-𝐏𝐋𝐀𝐘 de @jpedrerol:



⚽️ "Lo ideal es darle la mano al que pierde, no reírte de él".



👂 Niños y niñas del mundo, quedaos con eso. #ChiringuitoMundial pic.twitter.com/mfhZxGr1xU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2022