Wout Weghorst, el neerlandés al que Messi llamó "bobo", contó su versión: "Me dijo palabras irrespetuosas"

La victoria de Argentina sobre Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 dejó una serie hechos que quedarán para la historia. La más resaltante, sin duda alguna, es la que protagoniza Lionel Messi y el delantero neerlandés Wout Weghorst, quien se refirió sobre lo sucedido en la zona mixta.



"Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado", indicó el atacante del Besiktas.







LA VERDAD DETRÁS DE #MESSI DEL "Qué miras Bobo, Va pa'llá Bobo".



- WOUT WEGHORST

"LE QUISE DAR LA MANO Y EL ME LA TIRÓ AL COSTADO. MESSI DIJO PALABRAS IRRESPETUOSAS Y ESO ME DECEPCIONÓ.."#ArgentinavsPaisesBajos #NED #PaisesBajos #qatar2022 #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kqooHB5jwK — ©𝑫𝑪𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 🇩🇴 (@DCuesto) December 10, 2022

Como se recuerda, Lionel Messi, previo a brindar una entrevista a la cadena TyC Sports, se cruzó con un neerlandés y le dijo -en un tono poco visto en él- por qué lo miraba y que se retire del lugar.

"Qué miras, bobo. Qué miras, bobo. Anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá", fueron las palabras del futbolista, quien tuvo que ser calmado por el comunicador.

Luego, en otro medio, amplió sus declaraciones. "No me gusta que la gente hable antes de los partidos. El 19 (Weghorst) vino y empezó a provocarnos, chocar con nosotros, decirnos cosas... Su entrenador tampoco fue respetuoso con nosotros", afirmó el capitán de la Selección Argentina.

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022