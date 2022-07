Juan Carlos Oblitas tras halago de periodista durante conferencia de prensa: 'Fiu fiu'

Este miércoles 22 de julio, Juan Carlos Oblitas ofreció una conferencia de prensa tras anunciar que dejaba el cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de siete años en la institución. Aunque durante toda la conferencia se mantuvo serio, hubo un momento en el que el ‘Ciego’ bromeó con la popular canción ‘Mi bebito fiu fiu’.

En medio de la conferencia de prensa, el exdirector deportivo de la Federación mencionó que “ya estaba mayorcito”, en alusión a sus 72 años. A raíz de sus declaraciones, un periodista aseguró que “se le nota muy bien” para la edad que tenía.

Tras escuchar las palabras del hombre de prensa, el exentrenador de Sporting Cristal no dudó en agradecerle por el halago con un “fiu, fiu”. El peculiar incidente generó la risa de todos los presentes.

“Perdón, perdón. Es para relajarnos un poquito”, agregó el ‘Ciego’ tras el curioso momento. Luego, procedió a responderle al periodista. “Gracias por eso de que estoy bien, la procesión va por dentro. De la cabeza estoy bien que es lo más importante. Soy un eterno agradecido al fútbol, que me ha permitido ser un privilegiado en el Perú”, añadió.





¡LO ENTENDIÓ TODO!



Juan Carlos Oblitas 🇵🇪 se atrevió a bromear un poco en una conferencia de prensa muy tensa en su despedida como director deportivo de la FPF. "Fiu fiu" 😂. pic.twitter.com/s4JP2GIbkK — DP Deportes (@dpdeportespe) July 22, 2022

¿Por qué Juan Carlos Oblitas dejó su cargo en la FPF?

Según reveló el exfutbolista en un comunicado, dejó su cargo de director deportivo tras no encontrar “reciprocidad” en la FPF para continuar ejerciendo sus funciones. Asimismo, en la conferencia de prensa acotó que, tomó la decisión tras recibir una llamada de Roberto Silva, revelando que le habían ofrecido su puesto.

“Hemos conversado para ver mi posible renovación en la FPF, las conversaciones se truncaron y ayer (jueves) conversé con el secretario general y quedamos en que se enfríen un poco las cosas y que el lunes podíamos volver a retomar, cuando iba camino a mi casa me llamó Roberto Silva contándome que se le había ofrecido el puesto, no me causó extrañeza por la forma en que se llevaban las cosas. Le dije a Silva que tenía mi apoyo, lógicamente cuando llegué a mi casa, preparé el comunicado que saqué para que la FPF pueda tomar la decisión que quiera. No hubo dramas, hay cosas que se pudieron dar mejor, pero son las cosas como son, lo único que quiero es lo mejor para el fútbol peruano”, expresó el ‘Ciego’.

Como se recuerda, el exentrenador de fútbol fue el principal gestor de la llegada de Ricardo Gareca a la selección. Tras la partida del argentino, Oblitas también confirmó su salida de la FPF, pues no llegó a un acuerdo con el máximo ente del fútbol peruano para renovar su contrato.