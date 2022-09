Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y al parecer el ‘Tata’ Martino se cansó de tolerar las críticas por parte de exjugadores, entrenadores y periodistas.

Por lo que, el estratega de origen argentino señaló que han creado una campaña en su contra y además no dudó en darle con palo al fútbol mexicano.

Juan Carlos Osorio le dio con palo al ‘Tata’

No obstante, la gota que derramó el vaso habría sido el comentario hecho por el ex entrenador de la selección mexicana. Cabe resaltar que el colombiano no se fue de la mejor manera del conjunto nacional.

Esto no le habría importante en lo más mínimo a Osorio, motivo por el cual decidió opinar acerca de Gerardo Martino, a quien criticó duramente por su conducción al mando del ‘Tri’.

A través de una entrevista para una reconocida cadena de televisión, Juan Carlos Osorio se dirigió al estratega y aseguró que estuvo mal perderse un entrenamiento por ver a la selección argentina.

"Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario".

Asimismo, añadió que no entiende el motivo de su decisión pero que si él hubiera estado al mando su concentración estaría netamente enfocada en los partidos.

“Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en la Selección Mexicana", acotó.









