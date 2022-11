Juan Guarnizo sobre Qatar como anfitrión del Mundial: “Son unos auténticos monstruos”

Juan Guarnizo es uno de los streamers más conocidos de Latinoamérica y sus opiniones son muy valoradas entre la comunidad.

Recientemente, el colombiano habló sobre el Mundial Qatar 2022, asegurando que la Copa del Mundo no debió organizarse en ese país, dejando de lado propuestas más interesantes.

Lee también: ElMariana mostró su incomodidad al ser víctima de acoso telefónico

Juan Guarnizo sobre Qatar: “Vulneran los derechos humanos”

Juan Guarnizo aprovechó uno de sus streams para hablar del Mundial Qatar 2022. Indicó que desde el año pasado diferentes marcas lo han buscado para asistir a la fiesta del fútbol; sin embargo, terminó rechazándolas: “He negado Qatar desde 2021 .A mí me han llegado propuestas de Qatar desde hace un año, todo lo he negado, pero la última me llegó hace 15 dias, ‘ya subete al avión, te damos esto y esto, lárgate y ve’, les dije ‘No, no me voy, quiero estar en mi casa, además Qatar no me resultar divertido’”

Asimismo, Juan Guarnizo aprovechó para rechazar que el mundial se esté realizando en Qatar porque vulneran los derechos humanos e imponen reglas a las mujeres: “Me parece una sede sosa. Es estricto con sus propios turistas y con las personas que viven ahí (…) Son unos auténticos monstruos y vulneran los derechos humanos, donde una mujer tiene que ir hasta tapada del cabello y va a tener que ir a un mundial. A mí eso me parece una mie…”.

Lee también: Chicharito Hernández llora de emoción al conocer a Ibai Llanos: "Significa mucho para mí"

Juan Guarnizo sobre Qatar: “Es un lugar con dinero y por eso se hace el Mundial ahí”

Por otro lado, destacó que Qatar no es un lugar ideal para un Mundial y que solo se hace ahí por el dinero que tienen.

“No es un lugar bonito. Es un lugar con dinero y por eso se hace el Mundial ahí, pero si ya nos vamos hacia derechos humanos, muchos no hay (…) Ahora, si te digo que no voy por los derechos humanos, te estaría mintiendo. No es me haya negado con una bandera de la ONU, yo me negué porque simplemente no me apetecía ir. Ahora que han salido más cosas, con el tiempo digo 'qué bueno que no fui’”.

Juan Guarnizo destacó que de igual forma verá el mundial, pero cree que los latinoamericanos no se divertirán cuando vayan allá, ya que no es un lugar de hacer fiestas: “Voy a ver el mundial, pero ya yéndonos a cosas más superficiales, para el latino ir al mundial va a ser aburrido, Qatar no es una sede de desmadre, y el mundial es una fiesta, no se puede hacer una fiesta en Qatar, por lo menos no una en buenas condiciones donde puedan gozar”.