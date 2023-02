Kings League: JuanSGuarnizo exige repetición del partido entre Aniquiladores y Rayo de Barcelona por bochornoso escándalo

JuanSGuarnizo se pronunció en sus redes sociales por primera vez luego de lo sucedido el día de ayer en la Kings League. Su equipo, Aniquiladores FC, se vio perjudicado y cayó por 3 a 2 contra el conjunto de Spursito.

JuanSGuarnizo pide la repetición de su partido

La primera gran polémica en la Kings League surgió el domingo 19 de febrero. El partido entre Rayo Barcelona y Aniquiladores tuvo como principal hecho la repetición del 1 vs 1 por orden de Gerard Pique, presidente de la liga

A raíz de esto, se vivió un momento muy tenso entre los presidentes y jugadores de los clubes mencionados.



Tomada la decisión, se repitió el 1 vs.1 y el resultado no favoreció al presidente colombiano. Esto influyó en el resultado final, pues Rayo terminó por vencer a Aniquiladores.

Tras lo sucedido, JuanSGuarnizo usó su cuenta de Twitter para pedir la repetición del partido. Según el creador de contenido, su principal argumento es una de las reglas de la Kings League.

El colombiano colgó una imagen en donde se ve a detalle parte del reglamento de dicho torneo. El punto dice lo siguiente: “Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluyendo el resultado del partido, son definitivas”.

¿Qué pasara en la Kings League?

Por ahora, no se sabe cuál será la decisión que tomará Gerard Piqué. Lo que sí se conoce es que esto no ha caído bien en la interna del torneo. En redes sociales circularon imágenes en las que el exjugador del Barcelona se salió del grupo de WhatsApp que compartía con los demás presidentes.

Además, el mismo Gerard Piqué informó que no iba a estar presente en la reunión que se hace después de cada jornada de la Kings League. El exjugador indicó lo siguiente: “Mañana no estaré en el After Kings. No me apetece”.