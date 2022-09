Un jugador de la selección de Jamaica se volvió viral en redes sociales luego de pedir amablemente una camiseta de la Albiceleste, cuando fue rechazado por parte del staff.

El futbolista jamaiquino se fue con las manos vacías ante la mirada apenada de Lautaro y Dybala. En el clip se puede escuchar que un hombre le dice que no contaban con ninguna camiseta para regalarle pues todas las que tenían las intercambiaron en el campo o fueron regaladas a los hinchas.

Selección de Jamaica hizo cola por camisetas

Los jugadores de la selección argentina, en especial Lionel Messi, desatan el fanatismo hasta en sus propios rivales y pese a la goleada por 3-0 a los caribeños con doblete del astro argentino, los jugadores del cuadro jamaiquino pugnaron por la camiseta del 10 de la albisceleste.

Al finalizar el encuentro algunos intercambiaron playeras y después fueron a los camerinos a hacer cola en busca de algunos recuerdos. Sin embargo, hubo uno que no corrió la misma suerte. Se trata de Maliek Howell. El joven de 23 años pidió con cierta timidez alguna sudadera argentina, pero aparentemente llegó demasiado tarde.

En el video se puede ver que un miembro del staff le dice que ya no tenían camisetas para regalarle: “No hay camisetas. No tenemos. Lo siento”, le contesta un hombre, mientras que al jugador no le quedó más remedio que retirarse apenado.

Hinchas piden a la AFA enviarle playera

En redes sociales, muchos hinchas argentinos se sintieron apenados y avergonzados por la respuesta del staff al caribeño y pidieron que la AFA o el mismo Lionel Messi le haga llegar una camiseta.

“Es increíble que no haya camisetas”, “De debe tratar con respeto al rival”, señalaron. Por otro lado, se supo que el DT islandés de Jamaica, Heimir Hallgrímsson recién invitó a Maliek Howel,l quien juega universidad de Memphis Tigers de Estados Unidos, para que se uniera a los Reggae Boyz.

El amistoso entre Argentina y la selección de Jamaica se jugó en el Red Bull Arena, en la ciudad de New Jersey el último 27 de setiembre. Lionel Messi anotó su gol número 90 con la selección.