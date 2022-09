¿Por qué es difícil conseguir la figurita de Lionel Messi en el Álbum del Mundial Qatar 2022?

Faltan solo dos meses para el Mundial Qatar 2022 y los hinchas están intentando completar todos los espacios del álbum del mundial. Y es que muchos se han dado cuenta que hay una figurita en particular que es muy complicada de encontrar. Estamos hablando del cromo del ídolo de Argentina, Lionel Messi.

¿Por qué es difícil encontrar la figurita de Lionel Messi?

De acuerdo con el diario El Cronista, los hinchas argentinos han tenido dificultades para terminar de completar el álbum por la escasez de figuritas. “Aplicaciones que permiten ver el stock en tiempo real, búsquedas masivas por e-commerce, estafas, largas filas e intercambio para conseguir un sobre, demuestran solo una parte de la pasión por el fútbol que tienen los argentinos”, se lee en el artículo.

Los expertos aseguran que no es coincidencia que los argentinos no encuentren la figurita de Lionel Messi. Según indicaron, esto se debe a la poca facilidad de intercambio. Es decir, las personas que ya tienen la figurita de Messi y les vuelve a tocar, deciden no intercambiarla y guardarla.

Se ha calculado que para encontrar a Lionel Messi en las figuritas se debe abrir en promedio 128 sobres.

Panini lanza figuritas limitadas

La editorial Panini, responsable del álbum oficial del Mundial Qatar 2022, anunció que lanzarán una edición exclusiva para Estados Unidos. Además de las figuritas tradicionales, también saldrán figuritas con bordes de diferentes colores que indiquen su rareza, siendo la de color negra la más difícil de conseguir.

En pocas palabras, habrá solo una figura de Lionel Messi con el borde negro. Será complicado encontrar dos en el mundo y podría llegar a valer muchísimo dinero para los coleccionistas.

Cabe recordar que, durante este año, una persona llegó a pagar 522.000 dólares por una tarjeta coleccionable de Lionel Messi del Mundial 2014.

Mateo, hijo de Lionel Messi, consiguió la figurita de su papá para el álbum y Antonela Roccuzzo compartió su cara de felicidad. pic.twitter.com/2FhDgF2f1o — LA 100 (@la100fm) September 21, 2022