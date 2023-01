Un nuevo escándalo mediático acaparó las principales portadas de los medios argentinos. Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, y el jugador Keita Balde estarían teniendo una relación clandestina.

Wanda Nara y Keita Balde estarían en una relación

El conocido periodista español Jordi Martín fue el encargado de dar la noticia para un medio. “Te voy a dar un titular: Wanda Nara y Keita son novios”, expresó el periodista, quien agregó que Mauro Icardi habría descubierto dicha infidelidad.

Lee también: Wanda Nara podría ser la nueva conductora de MasterChef

Por si esto fuera poco, el periodista reveló que Wanda Nara le había escrito a la esposa de Keita para pedirle que se separara de él: "Hablé una hora con Wanda y me explicó muchas cosas. Me dijo que le escribió a Simona y le puso: 'déjame vivir mi historia con Keita, ya no eres su mujer'".

Pasaron días y el silencio por parte del jugador se hacía más notorio, hasta el día de ayer que se pronunció con respecto a este tema. Keita Balde usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje en sus stories.

Keita Balde se pronunció en su Instagram

El jugador expresó que lamenta el hecho de haber involucrado mediáticamente a su familia: "Lamento mucho que mi esposa Simona y mis dos hermosos hijos hayan terminado en el medio de esta infundada tormenta mediática”.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso 2': Concursantes se sorprenden con la llegada de Albert Barranco y Maite Galdeano

Asimismo, le hizo un pedido a los medios para que respeten la privacidad de sus familiares y no los involucren más: “Pido encarecidamente a todos que respeten a mi familia, quienes son totalmente ajenos a los hechos narrados".

Lo extraño de este mensaje es que en ningún momento afirmó o negó todo lo que se viene hablando de él y Wanda Nara. Debido a este mensaje, muchos medios están dando por hecho de que el jugador y la modelo argentina mantendrían una relación.

Keita Balde pidió respeto para su familia tras encuentro con Wanda Nara en Dubái

difusion