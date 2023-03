Kings League, jornada 10 EN VIVO: a qué hora empieza y por dónde verlo en Twitch

¡Partidazos de la semana! La Kings League sigue con su competencia de cara a la ronda de play-offs del próximo 26 de marzo en el Estadio Camp Nou de la ciudad de Barcelona, en España.

La décima jornada de la competencia de fútbol real se llevará a cabo este domingo 12 de marzo y tendrá duelos interesantes: Aniquiladores FC vs Porcinos FC, Saiyans FC vs Jijantes FC, y Ultimate Móstoles vs PIO FC. Entérate a qué hora empiezan los partidos y por dónde verlos EN VIVO.

Kings League jornada 10 EN VIVO: Domingo 12 de marzo

El Barrio (Adri Contreras) vs XBUYER TEAM (Los Hermanos Buyer)

Hora Estados Unidos: 10:00 a.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Hora México: 09:00 a.m.

Hora España: 04:00 p.m.

Dónde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

Saiyans FC (The Grefg) vs Jijantes FC (Gerard Romero)

Hora Estados Unidos: 11:00 a.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Hora México: 10:00 a.m.

Hora España: 05:00 p.m.

Dónde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

Kunisports (Sergio ‘Kun’ Agüero) vs 1K FC (Iker Casillas)

Hora Estados Unidos: 12:00 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Hora México: 11:00 a.m.

Hora España: 06:00 p.m.

Dónde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

Aniquiladores FC (Juan Guarnizo) vs Porcinos FC (Ibai Llanos)

Hora Estados Unidos: 01:00 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 01:00 p.m.

Hora México: 12:00 p.m.

Hora España: 07:00 p.m.

Dónde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

Ultimate Móstoles (DJ MaRiiO) vs PIO FC (Rivers)

Hora Estados Unidos: 02:00 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 02:00 p.m.

Hora México: 01:00 p.m.

Hora España: 08:00 p.m.

Dónde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

Los Troncos FC (Perxiita) vs Rayo de Barcelona (Spursito)

Hora Estados Unidos: 03:00 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:00 p.m.

Hora México: 02:00 p.m.

Hora España: 09:00 p.m.

Dónde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League