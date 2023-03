Kings League jornada 11 EN VIVO: a qué hora empieza y por dónde verlo en Twitch

Este fin de semana se jugará la última jornada de la Kings League. La fecha 11 contará con encuentros de vida o muerte. Por ejemplo, PIO vs Aniquiladores, Porcinos vs El Barrio y xBuyer vs Saiyans.

Entérate a qué hora empiezan todos los partidos de la jornada 11 y por dónde verlos EN VIVO vía Twitch y TikTok.

Kings League jornada 11 EN VIVO: Domingo 19 de marzo

Jijantes FC (Gerad Romero) vs. Los Troncos FC (Perxiita)

Hora Estados Unidos: 10:00 a.m. (EST) / 9:00 a.m. (C) / 7:00 a.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Hora México: 8:00 a.m.

Hora España: 3:00 p.m.

Donde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

1K FC (Iker Casillas) vs. Ultimate Móstoles (DJ MaRiiO)

Hora Estados Unidos: 11:00 a.m. (EST) / 10:00 a.m. (C) / 8:00 a.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Hora México: 9:00 a.m.

Hora España: 4:00 p.m.

Donde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

Porcinos FC (Ibai Llanos) vs. El Barrio (Adri Contreras)

Hora Estados Unidos: 12:00 a.m. (EST) / 11:00 a.m. (C) / 9:00 a.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Hora México: 10:00 a.m.

Hora España: 5:00 p.m.

Donde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

XBUYER TEAM (Los Hermanos Buyer) vs. Saiyans FC (The Grefg)

Hora Estados Unidos: 1:00 p.m. (EST) / 12:00 p.m. (C) / 10:00 a.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 a.m.

Hora México: 11:00 a.m.

Hora España: 6:00 p.m.

Donde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

Rayo de Barcelona (Spurcito) vs. KuniSports (Sergio 'Kun' Agüero)

Hora Estados Unidos: 2:00 p.m. (EST) / 1:00 p.m. (C) / 11:00 a.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Hora México: 12:00 p.m.

Hora España: 7:00 p.m.

Donde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League

PIO FC (River) vs. Aniquiladores FC (Juan Guarnizo)

Hora Estados Unidos: 3:00 p.m. (EST) / 2:00 p.m. (C) / 12:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Hora México: 1:00 p.m.

Hora España: 8:00 p.m.

Donde ver: Canal de Twitch y TikTok oficial de la Kings League