Kun Agüero le confiesa al Chicharito e Ibai que Canelo Álvarez le mandó audio "amenazándolo"

La polémica que armó el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por su comentario sobre Lionel Messi sigue siendo uno de los temas más hablados. Uno de los que salió a defender al astro argentino fue su amigo Sergio 'Kun' Agüero, quien le confesó a Ibai y Chicharito Hernández que recibió un audio del atleta.

El exjugador del Manchester City contó cada detalle de lo que había escuchado. Aparentemente, las cosas se habrían calmado entre ambas partes, por lo que la controversia ha llegado a su fin.

El audio de 'Canelo'

Ibai Llanos y Javier 'Chicharito' Hernández estaban en vivo en un stream de Twitch para sus seguidores. Para hacer más memorable dicha transmisión, decidieron llamar a uno de sus amigos: Sergio 'Kun' Agüero. Cuando el exfutbolista les contestó, comenzaron a charlar de varias cosas.

Sin embargo, querían saber su opinión respecto a la polémica que se armó por la supuesta patada de Lionel Messi a la camiseta de México, hecho que enfureció a Saúl 'Canelo' Álvarez. Aunque no fue la única persona que salió en defensa del jugador del PSG, reveló que el mismo boxeador le envió un audio.

Según el ex jugador argentino, tuvo miedo al escuchar el mensaje del atleta. "Pinche ca****, pues me gustabas, cul***". Aunque al principio no entendió lo que decía, debido a que los insultos eran con palabras usadas usualmente en tierras mexicanas, Javier le explicó que no era tan malo como esperaba.

"Yo le contesté bien con un mensaje de audio: 'Señor, Canelo', porque 'Señor Álvarez' no da. 'Escúchame, me parece que te estás equivocando. No conoces a Leo, me parece que en ningún momento está pisando la camiseta de México'. Yo defiendo a Leo porque es mi íntimo amigo y claramente (le dije) 'yo respeto tu opinión y vos respeta la mía'", comentó.

Para finalizar, Agüero explicó a sus colegas que solo se enviaron un par de emojis y la conversación entre ellos fue concluida.