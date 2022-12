Kun Agüero le manda duro mensaje a DJ Mariio: "Me caes para el or***"

Argentina y Francia se enfrentarán en la gran final del Mundial Qatar 2022 este domingo 18 de diciembre en el Estado Lusail. Es por ello que, en una transmisión en vivo, la cual conducía Gerard Pique, decidieron calentar motores previos al encuentro entre ambas selecciones, aunque Sergio 'Kun' Agüero y DJ Mariio tuvieron un fuerte cruce en dicho espacio.

Ibai Llanos y compañía trataron de poner paños fríos a la situación antes de que el asunto escale a mayores, por lo que cambiaron de tema de conversación.

Agüero y su cruce con DJ Mariio

El Mundial Qatar 2022 está por acabar y ya hay dos selecciones que pelearán por el trofeo de campeón del mundo: Argentina y Francia. Las dos escuadras llegan con mucha motivación al encuentro que tendrá este domingo 18 de diciembre en la nación árabe.

Lee también: Josep Pedrerol: "Messi es el mejor del mundo, pero Mbappé se le puede acercar si gana el Mundial"

Por esa razón, Liga de reyes decidió hacer un programa especial sobre dicho partido, donde estaban invitados varias estrellas de las redes sociales. Entre ellos estaba el streamer español DJ Mariio y Sergio 'Kun' Agüero, quienes más tarde se robarían toda la atención del público que estaba viendo la transmisión por Twitch.

Antes de expresar su opinión, el youtuber pronosticó que los franceses serían los ganadores del juego por un marcador de 3 a 1 contra la albiceleste. Al parecer, esto no cayó nada bien al ex futbolista del Manchester City y soltó una fuerte declaración: "Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el or**. Nada más. Y te lo digo en la cara".

Lee también: Carlos Salcido sobre eliminación de México del Qatar 2022: “Entre mexicanos, no nos damos la mano”

DJ Mariio no entendía porque el argentino había dicho eso y le pidió una explicación. "Prefiero decírtelo acá, no pasa. Cada uno le gusta la gente como es", respondió. Piqué y el resto de los colaboradores trataron de cambiar el tema para olvidar este tenso momento.