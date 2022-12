Carlos Salcido sobre eliminación de México del Qatar 2022: “Entre mexicanos, no nos damos la mano”

La eliminación de México ha generado una gran cantidad de críticas a la formación de jugadores, debido a que fue el peor proceso de la ‘Tri’ en las últimas ediciones de los mundiales. Ante esto, el exjugador Carlos Salcido se animó a hablar sobre las fuerzas básicas de México, y cómo los propios aztecas no se apoyan entre sí.

Carlos Salcido: “Hoy México tiene un problema en base a muchos detalles”

Carlos Salcido destacó en Los Maestros de la jugada de TUDN que los mexicanos no se apoyan entre ellos en las fuerzas básica. Si bien, cuando llega un grupo de extranjeros también hay críticas, existe un alejamiento con los propios mexicanos, como si ‘quisieran quitar el trabajo’ a otro.

"Nosotros como mexicanos ni siquiera nos echamos la mano, pareciera que esa parte es complicada, he ido a fuerzas básicas y se te acerca uno y que este wey y así, y cuando llega un pelotón de extranjeros, empezamos a decir 'no creen el mexicano, no manches, no es todo'. Cuando el mexicano tiene esta parte pareciera que cuando se le acerca un mexicano es como si le quisieran quitar el trabajo y ya hay una problemática que es bien difícil, yo me he desilusionado”, señaló el exjugador.

Por otro lado, Carlos Salcido destacó que México tiene un problema en la base formativa y divisiones inferiores, señalando haber escuchado los problemas de ese lado.

“Siempre he sido del pensamiento que cuando se crea un problema, se crea por detalles, hoy México tiene un problema en base a muchos detalles que pasaron, llegamos a un punto que tenemos el problema y hay que curar todos los detalles. Yo tengo una Tercera División y me gusta trabajar con chavos y he escuchado mucho de deficiencias y de repente me he dado el punto de conocer varios equipos y digo 'el problema muchas veces lo tenemos nosotros mismos'”, agregó.

Carlos Salcido: “No quisiera estar en una Primera División”

Carlos Salcido también confesó que no le gustaría estar en primera división, sino quedarse en fuerzas básicas, ya que le gusta más la tarea de formar que de ser entrenador.

“No quisiera ser un entrenador como ellos, no quisiera estar en una Primera División, me gusta el tema de básicas, pero acá hay muchos entrenadores, no hay formador, les importa más un resultado que formar a un chavo, más el inmediato que a futuro, nos importar ser campeones y que nos queden rezagados cinco o seis jugadores y al final 'mijo que te vaya muy bien'”, finalizó.